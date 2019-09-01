الرياض 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تمكن الهلال من تحقيق انتصار كبير على مضيفه الرائد بخمسة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.وافتتح الهلال أهدافه مبكراً عند الدقيقة 6 عن طريق مهاجمه السوري عمر خريبين، قبل أن يضيف اللاعب سلمان الفرج الهدف الثاني عند الدقيقة 44، لينهي الهلال شوط المباراة الأول متقدماً بهدفين.وفي شوط المباراة الثاني تمكن المهاجم الفرنسي غوميز من إضافة الهدف الهلالي الثالث عند الدقيقة 59، واستمر الهلال بالضغط والبحث عن هدف رابع، ليتمكن البديل البرازيلي ادواردو من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 67، بعد ذلك اختتم عمر خربين أهداف اللقاء عند الدقيقة 80.وبهذا تصدر الهلال الترتيب بـ 6 نقاط، في حين لم يحقق الرائد أي نقطة بعد خسارته في مباراتين.// انتهى //00:31ت م0129