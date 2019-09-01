الرياض 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسحقق فريق الأهلي انتصاره الأول في الدوري على نادي الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وكان شوط اللقاء الأول قد انتهى بتقدم الأهلي بهدف دون رد جاء عن طريق مهاجمه السوري عمر السومه عند الدقيقة 47، وفي شوط المباراة الثانية تمكن الاتفاق من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 عن طريق لاعبه التونسي نعيم صليطي، قبل أن يسجل عبدالرحمن غريب هدف الفوز للأهلي عند الدقيقة 85.وبهذه النتيجة يصل الأهلي للمرتبة الرابعة بأربع نقاط، في حين تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة الثالثة في المركز الثامن.// انتهى //00:38ت م0130