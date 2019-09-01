واشنطن 01 محرم 1441هـ 31 أغسطس 2019م واسقالت سلطات الأمن والانقاذ بولاية الاباما الامريكية اليوم إن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، في حادث إطلاق نار مساء أمس في مدينة "موبيل" بولاية ألاباما جنوب الولايات المتحدة.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن إطلاق النار بدأ بعد مباراة لكرة القدم الأميركية بين فريقين من طلاب الثانوية.ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مصادر في الشرطة أن أعمار المصابين تتراوح بين 15 و 18 عاما وأن من بينهم خمسة في حالة خطرة.وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على شخصين يشتبه بتورطهما في الحادث.// انتهى //05:18ت م0136