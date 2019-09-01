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الأحد 1441/1/2 هـ الموافق 2019/09/01 م واس
الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
سعود بن نايف يدشن فصول "الطفولة المبكرة" و "المدرسة الذكية" بالمنطقة الشرقية
أمير الشرقية للمعلمين والطلاب: بالعلم ننشر النور ونحيي الأمل
وزير التعليم : الطالب أساس عملنا .. وثقتنا في المعلم لا تهتز .. ونسعى إلى تعزيز نواتج التعلم
تعليم الرياض ينهي استعداداته لاستقبال قرابة المليون طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد
«شؤون الحرمين»: 6 إدارات جديدة لـ «تمكين المرأة» في خدمة ضيوف الرحمن
تمديد الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن حتى 15 محرّم
شرطة الجوف: الأجهزة الأمنية تباشر بلاغات عن سماع صوت إطلاق نار بحي غرب سكاكا
فيصل الخميسي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني
«الطيران المدني» يعلن انطلاق مبادرة «إياب» في المدينة المنورة
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن أسماء المرشحين الـ 26 للرئاسة
مقتل 5 على الأقل وإصابة 21 في حادث إطلاق النار بتكساس
إعصار العاصفة «دوريان» يهدد أربع ولايات أميركية
عطل مفاجئ يصيب موقع «تويتر»
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