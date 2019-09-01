الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:سعود بن نايف يدشن فصول "الطفولة المبكرة" و "المدرسة الذكية" بالمنطقة الشرقيةأمير الشرقية للمعلمين والطلاب: بالعلم ننشر النور ونحيي الأملوزير التعليم : الطالب أساس عملنا .. وثقتنا في المعلم لا تهتز .. ونسعى إلى تعزيز نواتج التعلمتعليم الرياض ينهي استعداداته لاستقبال قرابة المليون طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد«شؤون الحرمين»: 6 إدارات جديدة لـ «تمكين المرأة» في خدمة ضيوف الرحمنتمديد الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن حتى 15 محرّمشرطة الجوف: الأجهزة الأمنية تباشر بلاغات عن سماع صوت إطلاق نار بحي غرب سكاكافيصل الخميسي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني«الطيران المدني» يعلن انطلاق مبادرة «إياب» في المدينة المنورةالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن أسماء المرشحين الـ 26 للرئاسةمقتل 5 على الأقل وإصابة 21 في حادث إطلاق النار بتكساسإعصار العاصفة «دوريان» يهدد أربع ولايات أميركيةعطل مفاجئ يصيب موقع «تويتر»// يتبع //06:07ت م0003