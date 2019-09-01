وقالت صحيفة "الرياض " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مصلحة الوطن والمواطن ) : مرة أخرى، تؤكد حكومة خادم الحرمين الشريفين أنها جادة في إجراء الإصلاحات الشاملة في مفاصل الدولة، عن طريق ضخ دماء شابة جديدة في المناصب القيادية، من أجل تطبيق مُستهدفات رؤية 2030 وفق الجدول الزمني المحدد لذلك مسبقاً، ولعل الأوامر الملكية الـ14 التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أول من أمس، تعزز هذا التوجه وتشدد عليه.وأوضحت ان القرارات الأخيرة تشير إلى أن القيادة السعودية تدرك جيداً أهمية الإصلاح الهيكلي للدولة، وضرورة تطوير الأجهزة الحكومية، من أجل الوصول بالعمل داخلها إلى أفضل مستوياته، كما تدرك أن الإصلاح الحكومي، لا يمكن أن يتحقق في ليلة وضحاها، وإنما يحتاج إلى وقت وجهد، لتنفيذ البرامج المحددة، وتحقيق الأهداف المطلوبة.واعتبرت ان الأوامر الملكية الأخيرة شهدت تعيينات وإعفاءات عدة في مناصب مهمة، في إشارة إلى أن البقاء على رأس هذه المناصب، سيكون من نصيب المبدعين والمبتكرين في فن القيادة، الذين يتفهمون متطلبات المرحلة المقبلة، ويستطيعون تنفيذ المهمات المُوكلة إليهم، وهذا يرسخ مفهوماً جديداً، تشدد عليه الحكومة الرشيدة، بأن التعيينات الجديدة هي بمثابة «تكليف» وليس تشريفاً، وأن البقاء سيكون للأصلح دائماً، أما المتقاعس، أو الذي لا يستوعب مهامه، فسوف يُعفى من منصبه.واشارت الى ان أبرز الأوامر الملكية قرار فصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة في وزارة مستقلة، وهو مطلب قديم، نادى به المختصون كثيراً، وتحقق اليوم بعد اجتماعات عدة، التقى خلالها سمو ولي العهد المختصين في الغرف التجارية الصناعية، وأيضاً في اجتماعات فردية لسموه مع كبار الصناعيين، وأفضت إلى أن المرحلة القادمة تستدعي فصل قطاع الصناعة وإعادته كوزارة مستقلة، حتى يقوم بدوره في تعزيز الدخل القومي للبلاد.يضاف إلى ذلك التغييرات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث لم تقتصر فقط على استبدال رئيسها، بقدر ما هو تغيير في عمل المنظومة بأكملها، بإحضار شخصية لها خبرتها الطويلة في هذا المجال، ومهمتها الأولى استئصال الفساد في رؤوس الفساد الصغيرة من الموظفين الحكوميين.وأشارت الى ان القرارات الملكية، على تنوعها وشموليتها، تعزز الشعور بالراحة لدى المواطن، وتؤكد له أن مستقبل هذه البلاد يبشر بكل خير، طالما هناك من يخطط بحكمة وتأنٍ، وينفذ بحسم وصرامة، واضعاً المصلحة العامة للوطن والمواطن في المقام الأول.// يتبع //06:08ت م0004