وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( المملكة.. مسيرة عطاء ورؤية وطن ) : تعكس الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، حرص القيادة على الارتقاء بجودة الحياة في المملكة وتوفير سبل التطور وتجاوز أي بيروقراطية والبدء في تطوير مراحل جديدة لكافة القطاعات الحيوية في المملكة، كانعكاس لنهج هذه البلاد المباركة منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض.وأوضحت ان إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وربط مركز المعلومات الوطني تنظيميا بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.وبينت ان إنشاء مركز باسم المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومكتب باسم مكتب إدارة البيانات الوطنية، يرتبطان تنظيميا بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. و?تحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة، تحقيقا لكافة هذه التطلعات.وأعتبرت أن الأمر الملكي الكريم بإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين بندر الخريف وزيرا لها،وأضافت : تأكيدا لهذا المفهوم ولابد للمستقرئ لهذه المتغيرات استدراك أهمية الانعكاسات الإيجابية والحيوية والتطويرية لهذا القرار على مستقبل الوسط الصناعي في المملكة، وبالتأكيد إن اختيار الأستاذ بندر إبراهيم عبدالله الخريف، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، -وهو خريج قسم الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة الملك سعود وحصل على عدد من الدورات في الإدارة والقيادة والاستثمار من IMD بسويسرا، وله 25 عاما من الخبرة في المجال الصناعي والتجاري والاستثماري معظمها في مناصب قيادية- دليل على حرص القيادة الحكيمة بالاستثمار في الكفاءات والطاقات الوطنية الشابة والمؤهلة في مسيرة التطوير والتنمية، التي تعيشها المملكة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو ولي العهد وقائد التغيير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- فهذه الأوامر تحقيق وتمكين لمفاهيم الرؤية وتفعيل للطاقات والخبرات الوطنية، وارتقاء بالمشاريع التنموية وآلية تطبيقها في نهج يحقق توجه البلاد في مسيرة التنمية والتطور والجودة والرخاء، لتكون في مقدمة الدول مكانة علمية وصناعية وتجارية وغيرها من مجالات التفوق والتنمية.// يتبع //06:09ت م0005