إسلام آباد 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي حذر من خطر اندلاع حرب نووية بين باكستان والهند على خلفية نزاع كشمير.واهتمت ببيان الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التي جدد تضامنها مع شعب جامو وكشمير، ودعت إلى الرفع الفوري لحظر التجول واحترام الحقوق الأساسية للكشميريين.وتطرقت إلى تصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الذي حذر من أن تدهور الوضع في إقليم جامو وكشمير يهدد الأمن والسلام الإقليميين.وأخبرت عن عزم مجلس النواب الأمريكي على مناقشة الوضع الإنساني في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.وتناقلت أنباء الحادث المأساوي الذي أدى إلى مقتل 26 شخصاً إثر سقوط حافلة ركاب بنهر في شمال باكستان.وأشارت إلى رفع مستوى التأهب الأمني في جميع أنحاء باكستان للحد من وقوع أي أعمال عنف طائفي أو عمليات إرهابية.وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات الوضع الأمني في أفغانستان حيث تحاول حركة طالبان السيطرة على منطقة قندوز وسقوط 25 قتيلاً في اشتباكات الحركة مع قوات الأمن الأفغانية.// انتهى //08:31ت م0007