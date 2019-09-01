الخرطوم 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، ترحيب أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس بتكوين الحكومة الانتقالية في السودان، موكدة أن الخطوة تعتبر مهمة لضمان استقرار طويل المدى في دارفور.وتطرقت إلى شن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس غارات عنيفة على تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في محافظتي حجة وصعدة.ونقلت عن الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اللواء بلال النتشة، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحملة تجريد المقدسيين، من جوازات السفر الأردنية المؤقتة التي يحملونها، تمهيداً لطردهم خارج القدس.واشارت إلى تنفيذ قوة من الجيش العراقي أمس عملية تمشيط واسعة لبساتين وقرى الإصلاح شمال شرق بعقوبة.وعرجت على دعوة مفوض الهجرة ديميتريس أفراموبولوس، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إجراء المزيد من عمليات الإجلاء الطارئ من ليبيا، داعياً إلى إعادة توطين اللاجئين الأكثر ضعفاً من مخيمات اللجوء في البلدان المؤقتة التي تم نقلهم إليها لتجنيبهم مخاطر الحرب الدائرة في ليبيا.// انتهى //09:26ت م0014