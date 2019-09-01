حفر الباطن 2 محرم 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن اليوم، بداية العام الدراسي وتدشين مشروع الطفولة المبكرة، بحضور مدير التعليم بحفر الباطن عايض الرحيلي وقيادات التعليم.واستقبلت قيادات التعليم سمو المحافظ بمدرسة قرطبة الابتدائية ، حيث تجول سموه بين مرافق المدرسة والفصول والتقى بأبنائه الطلاب والكادر التعليمي والإداري.عقب ذلك بدأ الحفل الذي اعُد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير التعليم كلمة ثمن من خلالها دعم سموه لمناشط وفعاليات الإدارة وحرصه الدائم على مشاركة التعليم المناسبات بالمحافظة.بعد ذلك قام سموه بتدشين مشروع مدارس الطفولة المبكرة في حفر الباطن واطلع على إحصائيات مدارسها وأعداد طلابها، تلى ذلك عرض المسرحية التربوية " قوقل " ثم اختتم الحفل بتكريم أبناء الشهداء والطالب عمر بن حسين الإبراهيم الحاصل على المركز الأول في نظام التسريع على مستوى المملكة ضمن الطلاب الموهوبين من ابتدائية موسى بن نصير ، إثر ذلك تم تكريم الجهات الداعمة.// انتهى //11:22ت م0030