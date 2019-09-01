طرابلس 2 محرم 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على إدانه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة، وحمّل البعثة الأممية المسؤولية كاملة بإظهار الحقيقة لمجلس الأمن.وأشارت الصحف إلى دعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى اجتماع للتشاور مع النخب والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية لصياغة رؤية وطنية مشتركة، تمكن البلاد من تجاوز الأزمة الراهنة.ونقلت الصحف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الفترة من يناير الماضي حتى أغسطس الحالي شهدت احتجاز 8813 شخصًا في 28 سجنًا من السجون الرسمية.وتطرقت إلى بيان بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وإعلانه التزامه بتوفير الدعم المجتمعي للجهات المحتاجة في ليبيا، موضحًا أنه بقيادة المؤسسات الليبية والبلدية وبدعم من كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وألمانيا, والاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, اليابان, النرويج, هولندا, المملكة المتحدة, كوريا, إيطاليا، فرنسا.وعرجت على تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معتيق إنه «لا يوجد حل عسكري في ليبيا، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى المسار السياسي.// انتهى //11:30ت م0032