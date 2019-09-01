جورزيوان/فارياب 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسنفذت قوات الأمن الأفغانية العديد من الغارات الجوية بإقليم فارياب شمال أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 50 مسلحًا من حركة طالبان.ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم عن فيلق شاهين 209، قولها إن قوات الأمن نفذت الغارات الجوية بمنطقة "جورزيوان" بإقليم فارياب واستهدفت مجمعين لطالبان، مما أسفر عن مقتل 47 مسلحًا على الأقل ، بالإضافة إلى ذلك، ذكر فيلق شاهين 209 أن الغارات الجوية أسفرت أيضًا عن إصابة خمسة مسلحين من طالبان ودمرت مجمعين للحركة.// انتهى //11:33ت م0033