الرياض 2 محرم 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019 م واسأنهت "صحة الرياض" الخطة التدريبية المعتمدة لمنسوبيها بالإدارات والمستشفيات والمراكز الصحية التي فرغ من اعتمادها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وأوضحت الصحة اعتماد هذه الأنشطة التدريبية بساعات تعليمية بلغت 1349 ساعة، بإجمالي عدد 45445.تأتي هذه الدورات التدريبية ضمن الجهود المبذولة للوصول لأعلى جودة ممكنة في الخِدْمات الصحية المقدمة للمستفيدين في منطقة الرياض.// انتهى //11:38ت م0035