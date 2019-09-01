الطوال 2 محرم 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019 م واسأوشكت بلدية محافظة الطوال، على الانتهاء من مشروع لسفلتة شوارع المحافظة وقرية المباركة، بتكلفة قدرها 1.998.500 ريال.وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب بن محمد المباركي أن نسبة الإنجاز للمشروع بلغت حتى الآن 65%، لافتاً الانتباه إلى أن المشروع يأتي امتدادًا للمشروعات التي تقوم بها البلدية في الأحياء الجديدة بالمحافظة وفق أعلى المعايير والجودة.// انتهى //11:40ت م0037