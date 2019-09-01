الباحة 02 محرم 1441هـ الموافق 01 سبتمبر 2019م واستطلق الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة بعد غدٍ الثلاثاء ، 11 برنامجاً تدريبياً للتطوير المهني التعليمي لقسم التربية الخاصة, وذلك ضمن مبادرة الوزارة لمشروع تطوير التربية الخاصة 2019 وانطلاقاً مع بدأ العام الدراسي الجديد 1441/1440هـ.ونوهت الإدارة أن البرنامج يستهدف معلمي ومعلمات وقائدي وقائدات ومرشدي ومرشدات مدارس التربية الخاصة والمعلمين والمعلمات المساندين في برامج التربية الخاصة وأولياء الأمور وممثلين من المجتمع والجهات الحكومية ذات العلاقة إذ يبلغ مجموع المستهدفين في البرامج 275 متدرباً.// انتهى //11:41ت م0038