جدة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واستحتفي منظمة التعاون الإسلامي بيوم شباب المنظمة في الـ 3 سبتمبر من كل عام، كما نص القرار الذي اعتمدته الدورة الرابعة والأربعون لمجلس وزراء الخارجية، المنعقدة في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار يومي 10 و 11 يوليو 2017م.وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين: أود في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب تمنياتي للشباب في جميع أنحاء العالم وفي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص.وأضاف معاليه: أعتقد اعتقادًا راسخًا أن شباب العالم الإسلامي هم منبع الحيوية، والطاقة، والدينامية، ما يتطلب تزويدهم بأعلى مستويات التعليم والمهارات ويضع على عاتقنا مسؤولية الاستفادة المثلى من إمكاناتهم وتوجيهها في الاتجاه الصحيح بما يعود بالنفع عليهم وعلى بلدانهم، وبالتالي اغتنم هذه المناسبة لأدعو جميع الدول الأعضاء وجميع المؤسسات للمشاركة في الاجتماع المفتوح العضوية للجنة التوجيهية للشباب والرياضة بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة لمناقشة خطة عمل واعتمادها من أجل تنفيذ استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب.وأعدت منظمة التعاون الإسلامي لهذا الغرض استراتيجية الشباب، التي اعتمدتها الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة المنعقد في العام 2018م في باكو، جمهورية أذربيجان، وصاغت خطة عمل لتنفيذها تتناول قضايا التعليم ، والتوظيف ، وريادة الأعمال ، والصحة ، والزواج ، والتطرف ، والعولمة ، والهجرة .وتعرب الأمانة العامة، ممثلة بوحدة الشباب، عن استعدادها للعمل بفعالية في تنفيذ استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب بالتنسيق مع الدول الأعضاء ، بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية ومؤسسات المنظمة العاملة في مجال تمكين الشباب .// انتهى //11:43ت م0040