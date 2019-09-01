تبوك 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واستقوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة تبوك، بتقديم خدماتها للموظفات في مستشفى الملك خالد بتبوك ،التي تستمر على مدى يومين ابتداءً من اليوم، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، التي تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم.كما تقدم الوحدة المتنقلة خدمات إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية "ميلاد- الطلاق" وتعديل المهن للنساء وطباعتها.يذكر أن الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية قامت سابقا بزيارة لجميع مستشفيات المنطقة بهدف إنهاء الإجراءات المتعلقة بالأحوال وغيرها من الخدمات الأخرى وتعد هذه المرحلة الثانية المخصصة للنساء.// انتهى //11:44ت م0041