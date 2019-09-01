الكويت 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام 9ر29 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5971 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر121 مليون سهم تمت من خلال 4607 صفقات نقدية بقيمة 2ر21 مليون دينار كويتي (نحو 08ر72 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 44ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4789 نقطة بنسبة 01ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 82 مليون سهم تمت عبر 2539 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار (نحو 3ر16 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 16ر44 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر6571 نقطة بنسبة 68ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر39 مليون سهم تمت عبر 2068 صفقة بقيمة 4ر16 مليون دينار (نحو 7ر55 مليون دولار).// انتهى //13:17ت م0075