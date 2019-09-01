جيزان 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسيواصل نادي جازان الأدبي حاليًا، استقبال المشاركات الشعرية ضمن مهرجان "القصيدة الوطنية" الثاني، الذي ينفذه النادي احتفاءً بذكرى اليوم الوطني للمملكة.وأوضح رئيس النادي الأدبي حسن الصلهبي، استمرار استقبال المشاركات حتى منتصف شهر محرم الجاري، عبر إيميل النادي adabijazan@hotmail.com، حيث تعكف لجنة مختصة لفرز القصائد الشعرية الوطنية وإجازتها، وذلك بهدف الوصول لأكبر قدر من الشعراء والشاعرات الموهوبين وتقديمهم عبر منبر النادي الأدبي في احتفائه باليوم الوطني.يُذكر أن مهرجان القصيدة الوطنية الأول الذي نفذه النادي العام الماضي شهد مشاركة 50 شاعرًا وشاعرة، في احتفاء النادي بالوطن.// انتهى //13:31ت م0081