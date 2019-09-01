تبوك 2 محرم 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019 م واسأعلن نادي تبوك الأدبي إقامة مسابقتين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة, في مجال الشعر وفي الفن التشكيلي، حيث اشترطت اللجنة المنظمة في المسابقة الشعرية بأن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى, ولا تقل عن 10 أبيات ولا تزيد عن 20 بيتًا، وفي شعر التفعيلة لاتقل عن عشرة أسطر, وأن يتعلق موضوع القصيدة بالوطن وتتضمن ما يشير إلى مناسبة اليوم الوطني, وأن تكون من إنتاج المشارك ولم يسبق المشاركة بها أو نشرها.واشترطت اللجنة في المسابقة الفنية أن تستوحي اللوحة التشكيلية التطورات التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030م, وأن تستند اللوحة على المعايير الفنية والقيم الجمالية للفن التشكيلي مع مراعاة دلالاتها الرمزية لموضوع المسابقة، بالإضافة إلى أن تكون اللوحة من إنتاج المشارك ولم يسبق المشاركة بها أو نشرها.وبينت اللجنة إلى أنه سيتم استقبال المشاركات ابتداءً من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 13 محرم 1441هـ, على عنوان البريد التالي:tabukpublications@gmail.com,أو تسليمها بمقر النادي بتبوك.ودعت اللجنة المنظمة عموم الشعراء والفنانين من أبناء المنطقة إلى المشاركة في المسابقتين الشعرية والفنية التي حددت لهما جوائز مالية.// انتهى //13:35ت م0082