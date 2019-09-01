الدمام 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسأصدر نادي المنطقة الشرقية الأدبي في الدمام، طبعة جديدة للعدد الأول لمجلة "هجر" الأدبية والاجتماعية، التي تعود طبعتها الأولى إلى شهر محرم لعام 1376هـ / أغسطس 1956م.ويأتي إعادة طباعة العدد الأول للمجلة، التي أصدرها النادي الأدبي في المعهد العلمي في الأحساء قديما، بمناسبة احتفال نادي الشرقية الأدبي بافتتاح مقره الجديد بالدمام مؤخرا، وتزامن مع مرور ثلاثين عاماً على تأسيسه كمؤسسة ثقافية وطنية ترعى الفكر والأدب.وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي محمد بودي، أنه إحياءً للجهود الأدبية التي بذلها الرواد في إثراء الحركة الثقافية في المملكة، قرر مجلس إدارة النادي إعادة طباعة العدد الأول الوحيد والنادر من مجلة "هـَــجَــر" الأدبية والاجتماعية، التي أصدرها "النادي الأدبي" بالمعهد العلمي في الأحساء، ورأس تحريرها آنذاك الأديب عبدالله بن خميس - رحمه الله - وتولى سكرتارية تحريرها الأديب عبدالله الشباط - رحمه الله -.وبين بودي، أن هذه المجلة تحكي صورة زاهية لحراك ثقافي مبكر شهدته الأحساء، واصفاً إياها بالوثيقة الأدبية التي تحمل حبر الأدبار الكبار وعبق ذكرهم الطيب، مشيراً إلى أن النادي فاتحاً أبوابه لجميع شرائح المجتمع للاطلاع على محتوياته والاستفادة من الفعاليات التي تقام على مدار العام.// انتهى //13:42ت م0087