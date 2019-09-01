الطائف 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسأحيا اثنا عشرَ شاعرًا من شعراء فن المحاورة ثاني ليالي الأمسيات الشعرية، ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في مرته الثانية، والمقامة بقرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف.وشارك في الأمسية كلٌّ من الشعراء: سلطان الهاجري, ومصلح بن عيّاد، وراشد السحيمي، ووصل العطياني، وفالح الغنامي، وحمود السمي، وعلي العضياني، وفواز العزيزي، ومعتق العياضي، وحامد القارحي، وكامل الحليلي، وعيضة الثبيتي.وتأتي هذه الأمسية الشعرية ضمن روزنامة متنوعة من البرامج والفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن الثاني، بقرية الهجن التي تتضمن تنفيذ (20) فعالية متنوعة تشمل: فعاليات للفرق الاستعراضية العالمية منها: فرقة السيرك العالمي وفرقة اللعب بالنار وفرقة الرؤوس الفارغة، إضافة إلى متحف الهجن، وتنفيذ عدد من المسرحيات والأنشطة الرياضية ومسيرة قوافل الإبل، كما تضم قرية الهجن السوق الشعبي الذي يحوي أركان الأسر المنتجة ومحال الفخاريات والمنحوتات والسدو والمأكولات الشعبية وغيرها من الفعاليات.// انتهى //13:43ت م0088