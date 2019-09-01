أبهـا 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسفتحت أمانة منطقة عسير الأسبوع الماضي مظاريفَ لعدد من الفرص الاستثمارية في مدينة أبها, بحضور عدد من المستثمرين المتقدمين بعطاءاتهم للفوز بالفرص الاستثمارية المتاحة.وأعلن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي فَتْح مظاريف 3 فرص استثمارية لأنشطة تجارية طويلة الأجل, والإعلان عن قيمة العطاء المقدّم, والتأكد من استيفاء جميع الشروط، وسيجري العمل على استكمال إجراءات الترسية خلال الأيام القادمة, مشيرًا إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن برنامج استثماري متكامل تطرحه الأمانة, الذي يشمل جملة من الاستثمارات المعززة للخِدْمات البلدية، وذلك سعيًا من الأمانة للتوسع في مشاريعها وجذب المزيد من المستثمرين للمنطقة خلال الفترة المقبلة، لمواكبة رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020.// انتهى //15:23ت م0158