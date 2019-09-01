البدائع 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واساستقبلت الكلية التقنية للبنات بالبدائع اليوم, المتدربات المستجدات في الكلية بورشة مفصلة عن نظام القبول والتسجيل قدمتها عميدة الكلية خلود نايف الحربي.وأكدت الحربي خلال الورشة ضرورة وجود الحافز الذاتي للتدريب كونه من أسباب الاستمرارية والنجاح وبلوغ الأهداف، متطرقة عن مميزات الكليات التقنية والوظائف المرتبطة بالتخصص في المستقبل القريب بإذن الله .وتضمنت الورشة برنامجا توعويا للمستجدات بعنوان "السلامة الرقمية" .// انتهى //15:23ت م0159