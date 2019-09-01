وادي الدواسر 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسشاركت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، في فعاليات برنامج الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي من خلال تقديم الألعاب التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم، والانسجام مع البيئة المدرسية، وذلك ضمن مبادرة " أهلاً بعودتكم "، التي بدأتها الادارة اليوم تزامناً مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1440 / 1441هـ، وتستمر حتى يوم الخميس.وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان أنه جرى توزيع الوحدات الكشفية لمرحلة الفتيان والكشاف المتقدم على المدارس الابتدائية التي لا يوجد بها وحدات كشفية، إدراكاً من الإدارة لقدرة النشاط الكشفي في تقديم الألعاب التربوية التي يتعلم من خلالها الطالب المستجد بعض العادات والقيم، ومن أهمها مراعاة أدوار الآخرين، واحترام أفكارهم، وإظهار روح التعاون بينهم، إلى جانب تميزها بالتشويق وتحفيز الطالب على الإقبال على المدرسة، وكسر حاجز الخوف والخجل لديه.وأفاد آل وديان أن المبادرة شملت توزيع بطاقات التهاني والورود مع انطلاقة أول يوم دراسي على أفراد المجتمع، والإسهام في توزيع المقررات الدراسية بمختلف المدارس والمراحل، كما أسهموا في تنظيم حركة المرور عند بوابات المدارس، مُشيراً إلى أهمية المبادرة في إكساب المستهدفين من الطلاب سلوكيات تربوية هادفة.// انتهى //15:26ت م0161