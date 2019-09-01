ظهران الجنوب 02محر 1441 هـ الموافق 01سبتمبر 2019 م واستفقد محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح ومدير التعليم سعيد بن هباش الوادعي عددًا من مدارس المحافظة في إطار متابعة استعدادات العام الدراسي الجديد ، ودشن انطلاقة الأسبوع التمهيدي في مدرسة مسلمة بن عبدالملك الابتدائية ، وشارك القرقاح الطلاب برنامجهم الإذاعي بكلمة هنأ فيها جميع منسوبي التعليم في مدارس الإدارة التعليمية بانطلاقة العام الدراسي الجديد وأثنى على ما شاهده من انتظام وحضور وحماس كبير من قبل قادة المدارس والمعلمين وأولياء الأمور في سبيل تحقيق أهداف التعليم السامية ، ورفع القرقاح شكره وتقديره للقيادة الكريمة على الدعم غير المحدود لقطاع التعليم بشكل خاص وجميع القطاعات الأخرى بشكل عام، في محافظة ظهران الجنوب أسوة بجميع مناطق ومحافظات المملكة الأخرىوقلد القرقاح بمشاركة معلمي الصفوف الأولية عددًا من الطلاب البطاقات التعريفية وقام بتوزيع الهدايا عليهم كما شملت جولة المحافظ ثانوية الملك فيصل ومتوسطة سعد بن أبي وقاص بحي الرحيبين.//انتهى//15:27ت م0163