الباحة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واساستقبل منسوبو الدفاع المدني بمنطقة الباحة ومحافظاتها ضباطاً وأفراداً ، اليوم طلاب المدارس بباقات الورود والهدايا التذكارية والكتيبات والنشرات التوعوية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد .حيث تواجد عدد من ضباط وأفراد الدفاع المدني بالمنطقة وجميع محافظاتها في الشوراع والميادين الرئيسة وتوزيع الهدايا للطلاب مع زيارتهم للمدارس وحضور الطابور الصباحي وزيارة الفصول الدراسية.وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن هذه البادرة التي جاءت بتوجيهات من مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد زهير بن سعد البسامي ، تهدف إلى غرس مفاهيم السلامة في نفوس أجيال المستقبل وكذلك رفع مستوى الوعي العام لدى منسوبي التعليم من هيئة التدريس والطلاب والإداريين وتوعيتهم لأهمية الأخذ بأساليب وسائل السلامة والوقاية من الأخطار.وبين أن هذه المشاركة المجتمعية تهدف كذلك لنشر ثقافة السلامة العامة في المنشآت التعليمية المختلفة بجميع مراحلها ، متمنياً لجميع منسوبي الوسط التعليمي السلامة الدائمة والتوفيق والنجاح .// انتهى //15:27ت م0164