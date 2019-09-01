مكة المكرمة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسأطلق مرور محافظة خليص اليوم, مبادرة استقبال طلاب وطالبات المحافظة مع بداية العام الدراسي الجديد 1441 هـ وتكريم معلميهم, بمشاركة محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي ومدير مرور المحافظة الرائد عزيز السلمي ومدير مكتب تعليم خليص توفيق الشابحي والنقيب جهاد البشري من مدير شرطة المحافظة.وزار محافظ خليص يرافقه مدير مكتب التعليم ومدير المرور عدداً من المدارس شملت ابتدائية قتيبة بن مسلم بالطلعة ومتوسطة وثانوية الطلعة التقوا خلالها مديري المدراس والطلاب والمعلمين وتجولوا على الفصول الدراسية وتكريم المعلمين داخل فصولهم الدراسية وبين طلابهم .وعبر المحافظ عن شكره وتقديره للجميع, راجيا من الله العلي القدير التوفيق والسداد للمعلمين في خدمة الطلاب والنجاح والفلاح للطلاب في مسيرتهم التعليمية التي تشهد دعما كبيرا من القيادة من منطلق إيمانها العميق بأهمية التعليم في تقدم الأمم.// انتهى //15:32ت م0169