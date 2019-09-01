الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسحقق المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع للعبة المواي تاي ثلاث ميداليات برونزية في ختام بطولة الفنون القتالية بمدينة تشنغجو بكوريا الجنوبية.وحقق اللاعب عبدالله القحطاني برونزية وزن أقل من كجم 71 (للمواي تاي ) بعد خسارته من اللاعب الإماراتي أمين المعتصم ، فيما حقق سلطان مؤمن في وزن أقل من 81 كجم (للمواي تاي ) الميدالية البرونزية بعد خسارته في مباراة نصف نهائي من لاعب هونج كونج شيوك لونق تونق، فيما نال اللاعب يوسف الحربي في وزن أقل من كجم 54 (للمواي تاي ) الميدالية البرونزية بعد خسارته من اللاعب الماليزي رضوان داوود.// انتهى //16:26ت م0194