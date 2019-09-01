المدينة المنورة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسوقف محافظ مهد الذهب مبارك عطالله المورقي اليوم, وبحضور مدير التعليم محمد القحطاني ، وعدد من القيادات التعليمية على انطلاقة العام الدراسي الجديد في مدرسة شيبة بن عثمان الابتدائية.وتم خلال زيارته التفقدية افتتاح فعاليات الأسبوع التمهيدي، كما زار المورقي إحدى نماذج مدارس الطفولة المبكرة بالمحافظة.وأعرب محافظ مهد الذهب عن تهنئته ومباركته على هذه الخطوة الرائدة, منوهاً بالمشروع والبرامج التي تهدف إلى تطوير المسيره التعليميه وذلك ناتج عن الاهتمام والمتابعة المباشرة من القيادة الرشيدة ، فيما شهدت المحافظة انسيابية في الحركة المرورية لأول يوم دراسي حرصاً على سلامة الطلاب في أوقات الذروة الصباحية داخل المحافظة.// انتهى //16:28ت م0195