الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسأطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام"إخاء"صندوق الانماء الوقفي لرعاية الأيتام بالشراكة مع شركة الإنماء للاستثمار، وهو عبارة عن صندوق استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحاً عاماً، توقف وحداته لصالح "إخاء" ، ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف.وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام عبد الله الصقهان، أن الصندوق الوقفي يهدف إلى دعم الأيتام ذوي الظروف الخاصة، ويقدم لهم مختلف أوجه الرعاية والخدمات الشاملة، كالسكن والتعليم والدعم وريادة الأعمال والخدمات القانونية وخدمات الدمج الاجتماعي، إضافة إلى خدمات التوظيف وتأهيل وتدريب المستفيدين، والدعم الأسري والنفسي.ولفت النظر إلى أن مؤسسة "إخاء" تسعى من خلال "صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الايتام" إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة عبر الأصول الموقوفة للصندوق واستثمارها بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتغطية مصارف الوقف والأصل الموقوف، مبيناً أن الأوقاف تعد رافداً مهماً من روافد التنمية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات العامة للمجتمع، مفيداً أن الفترة الحالية شهدت تطوراً كبيراً في حجم الأوقاف وتأثيرها إيجاباً في المجتمع.وأبان أن " إخاء" اعتمدت خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة 2030، التي أكدت على المشاركة في التنمية الاجتماعية المستدامة، من خلال تطوير قدرات "إخاء" للاستدامة المالية والتميز في إدارة رأس المال المؤسسي، وتقديم برامج تنموية للأيتام تسهم في نقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وجعل اليتيم مندمجاً اجتماعياً، نافعاً لنفسه ومنتجاً في مجتمعه، وعنصراً فاعلاً في النهضة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات.وبين الصقهان أن بمقدور الأفراد والمؤسسات دعم صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام "بالتبرع عن طريق متجر إخاء الإلكتروني ww.ekhaa.org.sa أو التبرع مباشرة عن طريق الحساب البنكي في مصرف الإنماء (SA0205000068219999000001) .من جهته أفاد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الإنماء للاستثمار مازن فواز بغدادي، أن الهدف الاستثماري لصندوق الانماء الوقفي لرعاية الايتام هو المحافظة على عين الوقف وتنميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف ومصارفه المحددة مسبقاً من قبل الواقفين.وذكر بغدادي أن من مميزات الصناديق الاستثمارية الوقفية تهيئة الفرص للجمهور في المشاركة والرقابة والحوكمة والشفافية والإفصاح والإدارة المحترفة والمتخصصة، وكذلك تنوع الاستثمار وإدارة سجلات الموقوفين، إضافة إلى تنمية إسهام القطاع غير الربحي في المملكة، بما يحقق تطلعات الرؤية الوطنية للمملكة2030، لافتاً الانتباه إلى أن بإمكان جميع المواطنين أفرادا ومؤسسات الاشتراك بـ "صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الايتام " عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.alinmainvestment.com أو زيارة أي فرع من فروع شركة الإنماء للاستثمار، علما بأن الحد الأدنى للاشتراك هو ألف ريال سعودي.// انتهى //16:28ت م0196