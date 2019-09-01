بريدة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واستابع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مع معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود والمدير العام للتعليم بمنطقة القصيم صالح الجاسر, تطبيق جاهزية انطلاقة العام الدراسي 1440 /1441هـ الجامعي والعام.وأكد سموه أهمية البداية الجادة والانطلاقة الناجحة لخدمة الطلاب والطالبات، حاثاً على ضرورة مواصلة تحفيز الطلاب والطالبات وتشجيعهم على الجد والاجتهاد والانضباط ، مثنياً على الأدوار الكبيرة التي يقدمها منسوبو التعليم بشقيه الجامعي والعام للوصول إلى التميز والإبداع في التحصيل العلمي للإسهام في بناء وتنمية هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.// انتهى //16:41ت م0197