الأفلاج 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسشارك محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني ومدير التعليم بالمحافظة الدكتور محمد آل مغيرة اليوم, الطلاب المستجدين من المرحلة الابتدائية بدء انطلاقة العام الجديد بابتدائية طارق بن زياد بليلى.وكان قسم النشاط الطلابي بتعليم الأفلاج قد نفذ اليوم بمدرسة طارق بن زياد برنامجًا ترفيهيًا تضمن العديد من الألعاب الترفيهية والترويحية على أن يستمر على مدار الأسبوع التمهيدي متنقلاً بين خمس مدارس بالمحافظة, وذلك لترغيب الطلاب المسجلين حديثًا في المرحلة الابتدائية (الصف الأول الابتدائي) بالدراسة.// انتهى //16:41ت م0198