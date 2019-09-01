السيح 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسدشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم ، مدارس مرحلة الطفولة المبكرة بتعليم الخرج ، وذلك بمقر المدرسة الابتدائية الثامنة والثلاثين في حي الريان بمدينة السيح .واستمع الماضي خلال جولته في الفصول الدراسية لشرح وافٍ من مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي حول على ما تحتويه مدارس الطفولة المبكرة من وسائل تعليمية حديثة وتجهيزات فنية ، التي كانت في كامل جاهزيتها مع بداية أول يوم من العام الدراسي الجديد .وأوضح الدكتور العتيبي أنه تم تجهيز 16 مدرسة لمرحلة الطفولة المبكرة بقطاعي التعليم في السيح والدلم التي تمثّل نتاج لجهود سابقة من إعادة تهيئة وتأهيل المدارس ، وذلك بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم في خطتها الإستراتيجية للتحول الوطني 2030 .// انتهى //16:43ت م0200