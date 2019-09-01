رام الله 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال أغسطس المنصرم أوامر اعتقال إداري بحق 76 معتقلاً فلسطينياً.وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم إن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق 76 أسيراً، وذلك لمدد تتراوح بين (شهرين وستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خلال شهر أغسطس المنصرم.// انتهى //16:51ت م0203