الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسدشن مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، عيادة التحكم بالألم التي تُعنى بالمرضى الذي يعانون من آلام مزمنة بهدف تخفيف الآلام العضوية والنفسية، وإعادة الثقة للمريض بالقدرة على ممارسة الحياة الطبيعية بشكل طبيعي.وأوضح استشاري ورئيس وحدة أمراض الدم والأورام الدكتور حمد الغثبر، أن هذه العيادة ستسهم في تقديم خدمة كبيرة للمرضى الذين يعانون من الآلام الحادة والمزمنة التي تتسب في زياراتهم بشكل مستمر لقسم الطوارئ ومن أبرزهم مرضى الأنيما المنجلية.وأشار إلى أن العيادة تضم عدة تخصصات منها أمراض الدم وعلاج الآلام المزمنة والعلاج النفسي وغيرها من التخصصات، إذ تسهم في تحقيق جودة حياة أفضل للمرضى وتقلل من زياراتهم للطوارئ، كما أنها تسهم في التقليل من الالتهابات المصاحبة لهذا المرض بمتابعة اللقاحات الدورية، وإعطاءئها للمرضى في وقتها, إلى جانب إسهامها في تهيئة المريض نفسيًا للتعايش مع المرض وتوفير المساعدة عند الحاجة، وتهيئ له البيئة المناسبة ليصبح عضوًا فعالًا في المجتمع، كما تثقف المريض وعائلته بكيفية التعامل مع مختلف الآثار الجانبية له.وبيّن الغثبر أن فريق العمل في العيادة يتكون من طبيب استشاري لأمراض الدم وطبيب استشاري للتحكم بالألم، وإخصائية تمريض للألم، إضافة إلى أخصائية للعلاج النفسي وأخرى للخدمة الاجتماعية.وأفاد أن المريض يتم تحويله من قسم الطوارئ لعيادة التحكم بالألم إذا كانت حالته تستدعي، وهناك تقييم حالته ووضع خطة علاج مناسبة تساعده في التحكم بالألم والتخفيف من الأدوية المسكنة.وقال: "إن استحداث هذه العيادة التي يشرف عليها فريق عمل طبي متخصص سيسهم بعون الله في تقديم خدمة مميزة والتخفيف عن المرضى، ويأتي حرصًا من إدارة برنامج مستشفى قوى الأمن على مواصلة تحسين الخدمات الطبية المقدمة ورفع مستوى الجودة والكفاءة الصحية.// انتهى //16:53ت م0205