الدمام 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واساستفاد 1360 طالباً وطالبة من أبناء جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، من حملة مشروع الحقيبة والمستلزمات والزي المدرسة التي دأبت الجمعية على إطلاقه بمناسبة العام الدراسي.ويهدف المشروع إلى تأمين مستلزمات 1360 طالباً وطالبة من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية للتيسير عليهم وتأمين جميع الاحتياجات الدراسية والمكتبية, حيث يعد هذا المشروع من المشاريع الهامة الذي يسهم في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه من خلال تأمين الحقيبة المدرسية ومما تحويه من مستلزمات والزي المدرسي حيث يتم حصر الطلاب والطالبات المستفيدين قبل بداية العام الدراسي وتتاح الفرصة لمن يرغب في الإسهام من أفراد المجتمع لتحمل هذه التكاليف.وبلغت القيمة الاجمالية للمشروع 339.200 ريال بواقع 200 ريال للطالب و300 ريال للطالبة تودع في حساب أمهاتهم قبل انطلاق العام الدراسي.مما يذكر أن الجمعية تحرص أيضاً على تسجيل الطلاب والطالبات في مراحل ماقبل سن الدراسة لمرحلة التمهيدي والروضة في المدارس الأهلية من خلال المنح التعليمية أو في مدارس التعليم العام إيماناً بأهمية التعليم في هذا المرحلة المهمة التي ستجعل من المستفيد والمستفيدة أكثر تميزا في المستقبل عند دخوله لمرحلة التعليم الابتدائي.// انتهى //18:05ت م0219