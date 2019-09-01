عام / محافظ سراة عبيدة يدشن 6 مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة
الأحد 1441/1/2 هـ الموافق 2019/09/01 م واس
ظهران الجنوب 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس
دشن محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيدالدوسري ,اليوم , 6 مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة بتعليم المحافظة ، بحضور مدير التعليم بالمحافظة المكلف تركي الفالح .
وقام الدوسري بجولة على مقر الفصول الدراسية واطلع على ما تحتويه من وسائل تعليمية حديثة وتجهيزات فنية التي كانت في كامل جاهزيتها مع بداية أول يوم في العام الدراسي الجديد .
كما استمع المحافظ الى شرح مفصل من مدير التعليم ، لما تم تجهيزه في مشروع مدارس مرحلة الطفولة المبكرة ،مبيناً أنه تم تجهيز 6 مدارس كمرحلة أولى للمشروع .
// انتهى //
18:08ت م
0220