ظهران الجنوب 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسدشن محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيدالدوسري ,اليوم , 6 مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة بتعليم المحافظة ، بحضور مدير التعليم بالمحافظة المكلف تركي الفالح .وقام الدوسري بجولة على مقر الفصول الدراسية واطلع على ما تحتويه من وسائل تعليمية حديثة وتجهيزات فنية التي كانت في كامل جاهزيتها مع بداية أول يوم في العام الدراسي الجديد .كما استمع المحافظ الى شرح مفصل من مدير التعليم ، لما تم تجهيزه في مشروع مدارس مرحلة الطفولة المبكرة ،مبيناً أنه تم تجهيز 6 مدارس كمرحلة أولى للمشروع .// انتهى //18:08ت م0220