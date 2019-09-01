سياسي / رئيس الوزراء اللبناني يطالب بتدخل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية
الأحد 1441/1/2 هـ الموافق 2019/09/01 م واس
بيروت 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس
أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، وذلك ضمن تطور الأوضاع في الجنوب اللبناني.
وطالب الحريري خلال الاتصالين بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية.
// انتهى //
18:09ت م
0221