بيروت 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسأجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، وذلك ضمن تطور الأوضاع في الجنوب اللبناني.وطالب الحريري خلال الاتصالين بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية.// انتهى //18:09ت م0221