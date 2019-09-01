عام / رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي مسؤولاً أمريكياً
الأحد 1441/1/2 هـ الموافق 2019/09/01 م واس
عمّان 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس
التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم ، قائد القوة البحرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق كارل مندي، الذي يزور الأردن حاليًا.
وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.
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18:09ت م
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