عمّان 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم ، قائد القوة البحرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق كارل مندي، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //18:09ت م0222