الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واستستقبل الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الطلاب والطالبات في جميع فروعها الأحد القادم الموافق ١/٩/ ١٤٤١ هـ، من الرابعة حتى الثامنة مساءً، حيث ستقدم خدماتها في التدريس والتشخيص والبرامج والأنشطة المجتمعية.وأعرب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان عن سعادته بعودة جميع منسوبي ومنسوبات الجمعية وجميع الداعمين حتى تقدم جميع الخدمات المجانية لذوي صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين والمختصات في تدريس صعوبات التعلم على مستوى مملكتنا الغالية في ظل حكومتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، مهنئاً جميع أبناؤنا الطلاب والطالبات بالعودة إلى طلب العلم والتعليم ليكونوا شركاء نجاح لخدمة الدين والوطن والمواطن.وأوضح الدكتور العثمان أن الجمعية تولي اهتماماً كبيراً بجميع ذوي صعوبات التعلم، بهدف تنمية وتطوير وتكامل قدراتهم ومهاراتهم، وتحسين وتسهيل أساليب حياتهم وفق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ ، ووفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تدعو إلى دعم ومؤازرة محبي العمل الخيري والإنساني في بلد الخير والعطاء، مؤكداً حرص الجمعية على أداء مهمتها على الوجه المطلوب .// انتهى //18:16ت م0223