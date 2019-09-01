إسلام آباد 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسأبدى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي استعداد بلاده للتفاوض مع الهند بشرط موافقة نيودلهي على تخفيف حدة التوتر في إقليم كشمير.وأوضح في تصريح صحفي اليوم أن باكستان لا تعارض التفاوض مع الهند، ولكنها تريد أن تكون المفاوضات ذات مغزى وتؤدي إلى تخفيف التوتر وتراجع الهند عن تجاوزاتها في إقليم كشمير.وبيّن أن الحكومة الهندية إذا وافقت على رفع حظر التجوّل المفروض منذ أربعة أسابيع في المناطق الخاضعة للهند بإقليم كشمير، وحسّنت من أوضاع سكان تلك المنطقة، وأخلت سبيل القيادات الكشميرية، فإن باكستان لن تتردد في بدء الحوار مع الهند.وأكد ترحيب باكستان بوساطة أي طرف ثالث لحسم الخلافات مع الهند وحل القضية الكشميرية، مشيراً إلى أن إسلام أباد كانت وما زالت تؤيد فكرة حل الخلافات بالحوار، ولكن الهند هي الطرف الذي يرفض الجلوس على طاولة المحادثات.// انتهى //18:17ت م0224