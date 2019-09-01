بيروت 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسأعلن الناطق باسم قوات اليونيفيل الدولية العاملة في الجنوب اللبناني اندريا تننتي أن قيادة "اليونيفيل" تتابع "عملية إطلاق النار عبر الخط الأزرق، وفي الوقت نفسه، يجري رئيس بعثتها وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول، اتصالات مع الأطراف، ويحثهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، طالبًا وقف جميع الأنشطة، التي تعرض وقف الأعمال العدائية للخطر".بدوره، أعلن الجيش اللبناني في بيان أن "قوات الإحتلال الإسرائيلي استهدفت خراج بلدات مارون الراس، عيترون ويارون بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، مما أدى إلى إندلاع حرائق في احراج البلدات التي تعرضت للقصف، وما يزال القصف مستمرا حتى الساعة".// انتهى //18:19ت م0225