الدمام 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسعقدت لجنة تحكيم جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل مميز باليوم الوطني، اجتماعاً مع مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري لمراجعة النظام الأساسي للجائزة, استعدادًا لإطلاق النسخة الثانية وتعديل أبرز المعايير والمحاور لإتاحة فرصة أكبر للمشاركة ولترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب وتشجيع المتميزين .وأوضح الرئيس التنفيذي للتطوير والتواصل بجامعة الأمير محمد بن فهد عضو لجنة الجائزة الدكتور عادل بن أحمد الصالح, أنه سيتم استقبال جميع المشاركات عبر الموقع المخصص للجائزة, حيث تم رصد جائزة بقيمة مليون ريال موزعة على عدة فروع سيتم الإعلان عنها قريباً.يذكر أن جامعة الأمير محمد بن فهد اليوم سلمت مؤخراً الفائزين بجائزة أفضل عمل مميز باليوم الوطني في نسختها الأولى، حيث فازت مدارس الريان الأهلية بالمدينة المنورة بجائزة أفضل فيلم عن اليوم الوطني، كما فازت متوسطة وثانوية أبي جعفر المنصور بجائزة أفضل عمل متميز فرع المؤسسات التعليمية، وحصلت كل من جمعية «طهور» بعنيزة، وموضي فهاد ماجد آل نادر على جائزة أفضل مشاركة مجتمعية في اليوم الوطني. كما حصلت كل من فاطمة السهيمي، وعبير البراهيم على جائزة أفضل عمل صحفي عن اليوم الوطني. وفي جائزة أفضل فكرة عن اليوم الوطني، فازت فاطمة إبراهيم الحماص، سعاد عبدالله الغامدي.// انتهى //18:40ت م0227