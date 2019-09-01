الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واساجتمع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم، مع مساعد نائب وزير الطاقة الأمريكي لشؤون الأمن العالمي والعلاقات متعددة الأطراف تومي جويس.وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين, إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالربط الكهربائي مع دول الجوار.// انتهى //18:40ت م0228