الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسبدأ وفد جمعية الكشافة العربية السعودية المُشارك في المنتدى الكشفي العربي الرابع المُقام بالمدينة الشبابية في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية اليوم, أولى الفعاليات بالمُشاركة في ورشة الحوار من أجل السلام التي نفذت برعاية مركز الملك عبدالله لحوار الأديان والثقافات KAICIID .وتضمن برنامج اليوم الذي يسبق حفل الافتتاح القواعد العامة لورشة الحوار من أجل السلام، وتعريف الشراكة بين المركز KAICIID والمنظمة الكشفية العالمية wosm ، وفهم أسباب الصراع ، واستكشاف الأساليب المختلفة لإدارة الصراع، وشرح لأنشطة بناء السلام المختلفة ، والتعرف على خارطة بناء السلام ، واستكشاف الهوية والثقافة كمفاهيم ، وأسباب الإدراك والفهم الخاطئ، ومبادئ ومناطق الحوار والقواعد الأساسية له ، ووصف واستكشاف ماهية الشخص المحاور .وسيتم الافتتاح الرسمي للمنتدى الذي يقام تحت شعار "الكشفية وأهداف التنمية المستدامة" غداً تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الدكتور أشرف صبحي, وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق تيوليب بمشاركة 15 جمعية كشفية عربية على أن يختتم أعماله الخميس القادم.// انتهى //18:45ت م0229