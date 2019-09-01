الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسعقد فريق عمل الاتصالات المؤمنة بدول مجلس التعاون اجتماعه التاسع اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، بمشاركة وفود متخصصة بالاتصالات العسكرية من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، ووفد من قطاع الشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، ووفد من القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون.وجرى خلال الاجتماع استكمال ما تم مناقشته في الاجتماعات السابقة ومتابعة المستجدات فيما يتعلق بالاتصالات العسكرية بين القوات المسلحة والسبل الكفيلة بتطويرها.// انتهى //18:45ت م0230