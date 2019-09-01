الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم، التي تزور المملكة حاليا.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات المنطقة.// انتهى //18:56ت م0231