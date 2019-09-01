صامطة 2 محرم 1440هـ الموافق 1 سبتمبر 2019 م واستفقد مدير مركز الدعم التعليمي والفني بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران اليوم , عدداً من المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة صامطة التابع لتعليم جازان يرافقه مدير عام التعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور خالد بن عطا عسيري ومدير مركز الدعم التعليمي للحد الجنوبي بتعليم جازان ملهي عقدي.وأشاد الدكتور "قران" بجهود العاملين في الميدان بالحد الجنوبي والذين يقدمون عملاً متميزاً أسهم في تميز مدارس وطلاب الحد الجنوبي ، مؤكداً أن هذه المدارس لا تقل كفاءة وأداءً عن بقية مدارس المملكة ، مضيفاً أن وزارة التعليم تولي هذه المدارس اهتماماً بالغاً وتقدم لها جميع الدعم والخدمات التي تحتاجها لتكون البيئة المدرسية صحية ومحفزة للإبداع والتميز ، مقدماً الشكر لمدير عام التعليم بجازان والمسؤولين بالإدارة على تواصلهم الدائم مع مركز الدعم بالوزارة منوهاً بقرار إنشاء مركز لدعم مدارس الحد الجنوبي وتشكيله لعدد من اللجان الداعمة لمكاتب التعليم بالشريط الحدودي.// انتهى //19:24ت م0232