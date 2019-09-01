الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسانطلقت اليوم الأحد، بالتزامن مع بداية الشهر العالمي للزهايمر، حملة الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، التي جاءت هذا العام تحت شعار " عساه حس ماينطفي ".وبهذه المناسبة أوضحت الجمعية أنه تم التنسيق مع أمانات المناطق، والھيئات والوزارات، والمطارات والجامعات والمدارس، والمستشفيات، والمراكز الصحية والفنادق، والقطاعات الأهلية، والشركات، وبعض من المراكز التجارية الكبيرة، وعدد من المطاعم، والمقاهي، والأندية والصالونات، وبعض من المحلات التجارية، والمحطات، وبعض البنوك، لتفعيل الحملة وإقامة أيام توعوية.وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع بعض الأبراج لإضاءة بناياتها باللون البنفسجي الذي يمثل اللون العالمي لألزهايمر، فيما كثفت الجمعية من تواجدها في وسائل الإعلام المقروءة، ومن خلال عدد من البرامج التلفزيونية، والإذاعية، وعبر نشر الإعلانات في الطرق الرئيسية، بهدف توعية وتثقيف شرائح المجتمع المختلفة بما هو ألزهايمر، والطرق الصحيحة، والحديثة للتعامل مع المصابين به، والخدمات التي يمكن أن تقدم لهم من خلال مقدمي الرعاية وجميع القطاعات الحكومية، والخيرية والخاصة .كما كثفت الجمعية من تواجدها في أماكن التجمعات العامة، والقطاعات الحكومية والخاصة وكذلك الأماكن الأكثر احتشاداً بالجماهير، وتم البدء في توزيع المطبوعات التوعوية على المتواجدين في تلك الأماكن، لإيصال رسالتها إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين بهذه الرسالة.من جانب آخر، فعَّلت الجمعية العديد من برامجها بالتزامن مع هذه الحملة، التي ستنطلق بإذن الله تعالى في العديد من مدن المملكة، وسيتم تنظيم ندوات، ومحاضرات، وورش عمل مصاحبة للحملة بالتنسيق مع جهات حكومية وخاصة.وبمناسبة انطلاق الحملة، اهتمت الجمعية مبكراً بالحملات التوعوية، وعقدت في بداية ميلادها عدد من اللقاءات التعريفية بكافة مناطق المملكة، ووجدت الدعم، والمساندة من كافة القطاعات والأفراد، مما أسهم مبكراً في إنشاء قاعدة بيانات فريدة من نوعها ساعدت الجمعية في تقديم خدماتها لمرضى الزهايمر، وذويهم الموجودين في مناطق المملكة.وبينت الجمعية أن فئة المصابين بالزهايمر يحظون بمنظومة من الخدمات، والرعاية تكاد تضارع - إن لم تتفوق- على نظرائها في دول العالم، حيث أنّ الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تُعد نموذجاً فريداً، وتجربة غير مسبوقة في الشرق الأوسط للعناية بهذه الفئة، والتصدي العلمي المنهجي لقضية الزهايمر، واحتياجات المصابين به.وقد نجحت الجمعية في بناء شراكات إستراتيجية مع قطاعات علمية، وتعليمية، وصحية وخيرية، واجتماعية، وإعلامية، ووطنية بما أسهم في تحقيق أهدافها في التوعية بمرض الزهايمر، وتوفير أفضل برامج الوقاية ،والرعاية، والدعم، ولمزيد من الاستفسار يمكن التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112 أو على الموقع الإلكتروني www.alz.org.sa ، وحسابات التواصل الاجتماعي تويتر- انسقرام- فيس بوك -سناب شات @Saudialzheimer.// انتهى //19:24ت م0233