اقتصادي / تراجع عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 8.8 % في النصف الأول
الأحد 1441/1/2 هـ الموافق 2019/09/01 م واس
عمّان 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس
تراجع العجز بالميزان التجاري الأردني خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8.8% ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018 م ، متأثراً بزيادة قيمة الصادرات بنسبة 4.5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ، فأن قيمة الصادرات الأردنية في النصف الأول بلغت 2 مليار و257 مليون دينار أردني، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 3.8% ،لتسجل 6 مليار 597 مليون دينار أردني مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
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19:41ت م
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