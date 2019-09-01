عمّان 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واستراجع العجز بالميزان التجاري الأردني خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8.8% ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018 م ، متأثراً بزيادة قيمة الصادرات بنسبة 4.5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ، فأن قيمة الصادرات الأردنية في النصف الأول بلغت 2 مليار و257 مليون دينار أردني، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 3.8% ،لتسجل 6 مليار 597 مليون دينار أردني مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.//انتهى//19:41ت م0236